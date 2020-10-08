Обстріл поперечин і героїзм Патрісіу у відеоогляді матчу Португалія – Іспанія
09:34 - Читать на русском
Португалія та Іспанія не змогли забити м'ячів у товариському поєдинку. Дивіться відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.
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завершено
Піренейське дербі вийшло напруженим, але нерезультативним. Упродовж першого тайму іспанці мали серйозну перевагу. Ольмо і Морено хибили з вигідних позицій, також кілька ефектних сейвів здійснив голкіпер Португалії Патрісіу.
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Після перерви картина змінилася, і вже не щастило господарям – Роналду і Санчеш струснули поперечини потужними ударами. Зрештою, матч так і завершився сусідським нульовим миром.
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