Португалія та Іспанія не змогли забити м'ячів у товариському поєдинку. Дивіться відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.

Піренейське дербі вийшло напруженим, але нерезультативним. Упродовж першого тайму іспанці мали серйозну перевагу. Ольмо і Морено хибили з вигідних позицій, також кілька ефектних сейвів здійснив голкіпер Португалії Патрісіу.

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Після перерви картина змінилася, і вже не щастило господарям – Роналду і Санчеш струснули поперечини потужними ударами. Зрештою, матч так і завершився сусідським нульовим миром.