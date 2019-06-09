Фарерські острови – Іспанія: будинок Морати пограбували під час матчу – в приміщенні були дружина і діти форварда

Прикрий інцидент трапився під час матчу відбору до Євро-2020 між Іспанією та Фарерськими островами (4:1).

Альваро Мората перебував разом із збірною Іспанії на Фарерських островах, де його команда проводила матч проти місцевої національної команди.

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В цей час до будинку форварда Атлетіко проникли двоє грабіжників та викрали цінні речі, серед яких годинники та ювелірні вироби, повідомляє ABC.es.

Інцидент трапився в іспанському місті Алькобендас.

Варто відзначити, що під час пограбування в будинку перебувала дружина Морати з двома синами, але, на щастя, ніхто не постраждав. Іспанська поліція розпочала розслідування.

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