Фарерские острова – Испания: дом Мораты ограбили во время матча – в помещении были жена и дети форварда

Досадный инцидент произошел во время матча отбора к Евро-2020 между Испанией и Фарерскими островами (4:1).

Альваро Мората находился вместе со сборной Испании на Фарерских островах, где его команда проводила матч против местной национальной команды.

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В это время в дом форварда Атлетико проникли двое грабителей и похитили ценные вещи, среди которых часы и ювелирные изделия, сообщает ABC.es.

Инцидент произошел в испанском городе Алькобендас.

Стоит отметить, что во время ограбления в доме находилась жена Мораты с двумя сыновьями, но, к счастью, никто не пострадал. Испанская полиция начала расследование.

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