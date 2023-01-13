Каталонці, як і Реал, не змогли уникнути додаткових проблем на шляху до Ель Класіко у фіналі Суперкубка Іспанії. Вирішальний матч відбудеться 15 січня о 21:00. Напередодні підопічні Хаві Ернандеса лише в серії пенальті зуміли зломити опір Бетіса.

Барселона в серії пенальті обіграла Бетіс у Суперкубку Іспанії – обмін шедеврами, великий тер Штеген, Класіко для фіналу

Каталонці двічі виходили вперед, ще два їхніх голи скасував VAR (особливо прикро має бути Педрі). Проте Бетіс щоразу знаходив у собі сили відігратися. Варто відзначити м'яч Морона – уся атака та виконання було на найвищому рівні. Дуже красивий м'яч, вагу якого трохи знівелювали промахи у серії пенальті. Футболісти Барси з 11-ти метрів били бездоганно.