Барселона виявилася сильнішою за Бетіс у півфіналі Суперкубка Іспанії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона мала складного суперника у півфіналі Суперкубка Іспанії. Бетіс йде в топ-4 Прімери та показує солідний футбол. Севільська команда зуміла створити проблеми й лідеру Ла Ліги.

Реал вийшов у фінал Суперкубка Іспанії, перегравши Валенсію у серії пенальті – Куртуа дав майстер-клас для Луніна

Рятівник тер Штеген

Особливо чудила каталонська оборона. Серхі Роберто в дебюті зустрічі ледь не забив у свої ворота (врятував тер Штеген), а Кунде жахливим пасом створив момент Фекіру (встиг підстрахувати Араухо).

Тер Штеген загалом став героєм Барселони. Песселья впритул розстрілював його після кутового, з хороших позицій били Енріке та Родрі. Голкіпер все потягнув, втримавши команду на плаву.

У серії пенальті тер Штеген остаточно завоював статус MVP, взявши удари Хуанмі та Карвалью.

Барса вимучила гол

Поки німець рятував, на іншому кінці поля ніяк не вдавалося створити нормальний момент. Дембеле виділявся ефектною грою, але вивести на удар Лєвандовскі не міг.

Барселона зрештою знайшла підхід до воріт Браво. Педрі увірвався з глибини під пас Рафіньї, однак судді з допомогою VAR зафіксували офсайд і скасували взяття воріт.

А потім вже Дембеле і Лєвандовскі піймали спільний ритм. Француз отримав м'яч на фланзі, протягнув повз кількох опонентів і відпасував на Роберта. Поляк не схибив.

Заслужена відповідь Бетіса

У другому таймі було дуже багато хаосу. Гравці обох команд часто помилялися, втрачали м'яч. Спостерігався дворовий футбол без воріт. Лєвандовскі та Рафінья дивом не забили, але й там був офсайд.

Коли Хаві зняв з гри Дембеле, Бетіс став найкращою командою на полі. І заслужено зрівняв рахунок – Родрі та Енріке створили шанс для Фекіра, а той пробив точно.

За нічийного рахунку краще заграла вже Барселона. VAR відібрав у каталонців ще один гол – цього разу в Лєвандовскі. А в компенсований час два супершанси змарнував Фаті.

Обмін шедеврами

На початку овертаймів Барселона вийшла вперед. Фаті не реалізував очевидні нагоди, але забив зі складної позиції. Ансу піймав м'яч у повітрі та ударом у дотик поклав точно в дальній кут.

Бетіс відповів не менш красиво. Луїс Енріке обігрався в "стіночку", залетів у штрафний майданчик і прострілив на ближню стійку, а Морон прихованим ударом п'ятою обдурив захист Барселони.

Овертайми також завершилися нічиєю. У серії пенальті точнішими були каталонці. Барселона зіграє з Реалом у фіналі Суперкубка Іспанії. Вирішальний матч відбудеться 15 січня о 21:00.