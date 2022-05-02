Далеко не всі мешканці Трабзона у понеділок вийшли на роботу. Вболівальники з розмахом відсвяткували чемпіонство у Суперлізі 2021/22.

Напередодні Трабзонспор здобув чемпіонський титул сезону 2021/22, який став для команди першим за 38 років і 7-м в історії.

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Фанати розпочали святкування одразу після фінального свистка матчу з Антальяспором, вибігши на поле до своїх улюбленців. Все продовжилося на вулицях Трабзона і тривало практично до ранку.

Фаєри, салюти, гучна музика і фантастичне світлове шоу – для багатьох мешканців міста на березі Чорного моря вчорашній день став найщасливішим у житті. Завдяки чемпіонському титулу Суперліги Трабзонспор здобув путівку в плей-офф кваліфікації ЛЧ 2022/23.

فرحة غير طبيعية لـ جمهور طرابزون بتحقيق الدوري بعد غياب 38 سنة جنووووووون #Trabzonspor

pic.twitter.com/MrzwrbHaO0 — عمار | CFC (@a_Amar1) April 30, 2022

Not sure if feta Trabzonsporu or just Tomorrowland.pic.twitter.com/BjJ7Y2QG3i — Filip Cieśliński (@FilipCieslinski) May 2, 2022