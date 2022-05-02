Фанати Трабзонспора фантастично відсвяткували перше чемпіонство за 38 років – неймовірні кадри
Далеко не всі мешканці Трабзона у понеділок вийшли на роботу. Вболівальники з розмахом відсвяткували чемпіонство у Суперлізі 2021/22.
Напередодні Трабзонспор здобув чемпіонський титул сезону 2021/22, який став для команди першим за 38 років і 7-м в історії.
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Фанати розпочали святкування одразу після фінального свистка матчу з Антальяспором, вибігши на поле до своїх улюбленців. Все продовжилося на вулицях Трабзона і тривало практично до ранку.
Фаєри, салюти, гучна музика і фантастичне світлове шоу – для багатьох мешканців міста на березі Чорного моря вчорашній день став найщасливішим у житті. Завдяки чемпіонському титулу Суперліги Трабзонспор здобув путівку в плей-офф кваліфікації ЛЧ 2022/23.