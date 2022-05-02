Далеко не все жители Трабзона в понедельник вышли на работу. Болельщики с размахом отпраздновали чемпионство в Суперлиге 2021/22.

Накануне Трабзонспор добыл чемпионский титул сезона 2021/22, ставший для команды первым за 38 лет и 7-м в истории.

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Фанаты приступили к празднованию сразу после финального свистка матча с Антальяспором, выбежав на поле к своим любимцам. Все продолжилось на улицах Трабзона и продолжалось практически до утра.

Файеры, салюты, громкая музыка и фантастическое световое шоу – для многих жителей города на берегу Черного моря вчерашний день стал самым счастливым в жизни. Благодаря чемпионскому титулу Суперлиги Трабзонспор получил прямую путевку в ЛЧ 2022/23.

فرحة غير طبيعية لـ جمهور طرابزون بتحقيق الدوري بعد غياب 38 سنة جنووووووون #Trabzonspor

pic.twitter.com/MrzwrbHaO0 — عمار | CFC (@a_Amar1) April 30, 2022

Not sure if feta Trabzonsporu or just Tomorrowland.pic.twitter.com/BjJ7Y2QG3i — Filip Cieśliński (@FilipCieslinski) May 2, 2022