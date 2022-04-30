Турецька Суперліга, 35 тур

Трабзонспор – Антальяспор – 2:2

Голи: Корнеліус, 3, Токоз, 62 – Ндао, 51, Райт, 80

Нереалізований пенальті: Фреді, 56 (А)

Для оформлення титулу господарям вистачало і нічиєї, хоча суперник був непростим. Антальяспор під керівництвом Нурі Шахіна нещодавно програв спаринг Шахтарю, проте в чемпіонаті йде потужно – 12 поспіль турів без поразок.

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Основа Трабзонспора могла похизуватися 34-річним Мареком Гамшіком, натомість у суперника вийшли двоє екс-"гірників" – Фернандо і Луїс Адріано. Початок склався для лідера чемпіонату цілком вдало, і вже на 3-й хвилині Корнеліус відкрив рахунок. "Чорноморський шторм" протримався до перерви, але потім ледь все не пішло шкереберть.

Ндао відновив рівновагу, а дуже скоро Антальяспор заробив пенальті. Трабзонспор врятував голкіпер, який витягнув удар ангольця Фреді. Через 5 хвилин стало ще краще, коли Токоз повторно вивів господарів уперед. Гол Райта навряд зіпсував їм настрій – завдання-мінімум було виконане. Трабзонспор за 3 тури до фінішу гарантував собі титул чемпіона Туреччини, яке для "Чорноморського шторма" є сьомим в історії і першим з 1984 року.

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