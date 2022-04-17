Україна продовжує отримувати підтримку з усього світу у нелегкий час протистояння з російською навалою.

У 24-му турі чемпіонату Молдови Шериф завітав у гості до ФК Зімбру. Поєдинок завершився сенсаційною нічиєю 1:1.

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Фанати господарів були активними протягом зустрічі та ще й влаштували акцію на підтримку нашого народу, розгорнувши на трибуні банер з написом українською: "Тримайтеся, брати. Слава Україні!"

FC Zimbru (Chisinau) fans v FC Sheriff today



‘Hold on Brothers! Glory to Ukraine!’ pic.twitter.com/KCebK8OHlb — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 16, 2022

Після 24-х турів Шериф очолює турнірну таблицю чемпіонату Молдови, випереджаючи найближчого переслідувача на 11 пунктів. Юрій Вернидуб, головний тренер команди, воює за Україну в ЗСУ.

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