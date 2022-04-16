Донеччани, як і більшість клубів України, продовжують допомагати нашій країні у протистоянні з Росією та піклуватись про постраждалих.

Шахтар запускає благодійну програму Football for Peace, інформує сайт клубу. До допомоги переселенцям та постраждалим дітям України може долучитись кожен.

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Від сьогодні на офіційній сторінці проєкту можна придбати унікальний віртуальний квиток, вартість якого становить 5, 10, 25 або 50 євро. Також у вболівальників є можливість зробити донат на 100 євро чи 250 або ж просто пожертвувати будь-яку суму від 1 євро.

Нагадаємо, "гірники" слідом за Динамо вирушили у благодійне турне, де проводять поєдинки. Виручені кошти йдуть на допомогу Україні в боротьбі з рашистами.

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