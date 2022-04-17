Фанаты соперника Шерифа во время матча красиво обратились к украинцам: "Держитесь, братья"
Украина продолжает получать поддержку со всего мира в нелегкое время противостояния с российским нашествием.
В 24-м туре чемпионата Молдовы Шериф приехал в гости в ФК Зимбра. Поединок завершился сенсационной ничьей 1:1.
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Фанаты хозяев были активными в ходе встречи, да еще и устроили акцию в поддержку нашего народа, развернув на трибуне баннер с надписью на украинском: "Держитесь, братья. Слава Украине!"
После 24 туров Шериф возглавляет турнирную таблицу чемпионата Молдовы, опережая ближайшего преследователя на 11 пунктов. Юрий Вернидуб, главный тренер команды, воюет за Украину в ВСУ.
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