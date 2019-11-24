Фанати Реала жорстко відповіли Бейлу на скандал з прапором Уельса

Вболівальники мадридців достойно відповіли Гарету Бейлу на його життєві пріоритети.

Під час матчу 14-го туру Ла Ліги Реал – Реал Сосьєдад (3:1) на фанатському секторі господарів з'явився плакат зі словами: "Родріго, Вінісіус, Лукас, Бейл. В такому порядку". Також фанати гучно освистували валлійця. як тільки він торкався м'яча.

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Таким чином вболівальники відповіли 30-річному хавбеку на недолугий жарт з прапором Уельсу, якому було написано: "Уельс, гольф, Мадрид... В такому порядку".

Через складні стосунки Бейла з керівництвом Реала та тренерським штабом, у ЗМІ все частіше з'являється інформація про потенційний трансфер півзахисника.

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