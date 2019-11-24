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Фанати Реала жорстко відповіли Бейлу на скандал з прапором Уельса

10:29 668 Читать на русском
Фанати Реала жорстко відповіли Бейлу на скандал з прапором Уельса
Вболівальники Реала / Фото з відкритих джерел

Вболівальники мадридців достойно відповіли Гарету Бейлу на його життєві пріоритети.

37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч
 
Вілліан Хосе 2’
2’ Вілліан Хосе
37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч

Під час матчу 14-го туру Ла Ліги Реал – Реал Сосьєдад (3:1) на фанатському секторі господарів з'явився плакат зі словами: "Родріго, Вінісіус, Лукас, Бейл. В такому порядку". Також фанати гучно освистували валлійця. як тільки він торкався м'яча.

У Бейла можуть бути проблеми через тролінг Реала – у клубі різко відреагували на жарт зіркового гравця

Таким чином вболівальники відповіли 30-річному хавбеку на недолугий жарт з прапором Уельсу, якому було написано: "Уельс, гольф, Мадрид... В такому порядку".

Через складні стосунки Бейла з керівництвом Реала та тренерським штабом, у ЗМІ все частіше з'являється інформація про потенційний трансфер півзахисника.

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: "бланкос" на шляху до відродження, бенефіс Модріча з Бензема та нефарт фантастичного Азара

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл
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