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Фанати Челсі обізвали Салаха терористом – клуб моментально покарав порушників

13:52 379 Читать на русском
Фанати Челсі обізвали Салаха терористом – клуб моментально покарав порушників
Мохамед Салах / соцмережі

Вболівальники Челсі заспівали пісню про свого колишнього футболіста Мохамеда Салаха, який нині є лідером атак Ліверпуля, та опинились в епіцентрі скандалу.

Лондонський Челсі вдруге протягом сезону потрапив у расистський скандал. Після інциденту з Рахімом Стерлінгом фанати "відзначились" у Празі перед першим матчем Ліги Європи проти Славії (1:0).

Славія – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Здавалось би, що згадки про Салаха не має бути, але деяких прихильників "синіх" відсутність Ліверпуля не зупинила, і вони заспівали заряд "Салах – терорист", натякаючи на його арабське походження.

До честі клубу, керівництво моментально відреагувало та не пустило трьох уболівальників на Еден Арену.

"У тих випадках, коли власники абонементів Челсі або члени клубу виявляються причетними до такої поведінки, і це явно доведено, ми готові прийняти проти них найрішучіші заходи. Такі люди очорнюють спільноту вболівальників Челсі", – йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Теги
Відеоновини футбольні фанати Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Англія Расизм у футболі Мохамед Салах Мохамед Салах
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