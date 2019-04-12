Челсі на останніх хвилинах мінімально обіграв празьку Славію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Челсі на виїзді зустрівся зі Славією в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Господарі створили чимало проблем зірковим гостям, але врешті-решт пропустили в кінці зустрічі від Маркоса Алонсо, який замкнув подачу з флангу.

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Матч-відповідь відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом на Стемфорд Брідж.