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Славія –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

07:30 664 Читать на русском
Славія –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу
Славія –​​​​​​​ Челсі –​​​​​​​ 0:1 / ФК Челсі

Челсі на останніх хвилинах мінімально обіграв празьку Славію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу.

 
Маркос Алонсо 86’
86’ Маркос Алонсо

Челсі на виїзді зустрівся зі Славією в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Господарі створили чимало проблем зірковим гостям, але врешті-решт пропустили в кінці зустрічі від Маркоса Алонсо, який замкнув подачу з флангу.

Ліга Європи: Челсі мінімально обіграв Славію, Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом на Стемфорд Брідж.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Славія Прага - Челсі Челсі Челсі Ліга Європи Відеоновини Славія Прага Славія Прага
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