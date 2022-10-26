Іспанський вболівальник Сантьяго Санчес потрапив у неприємну ситуацію під час своєї подорожі до Катару.

Іспанець планував дістатись до Катару до початку чемпіонату світу, проте 1 жовтня він перестав публікувати пости про свою мандрівку, коли опинився в Ірані.

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Як повідомляє Marca з посиланням на Canal Internacional de Irán, він був затриманий у місті Сакез та доставлений до в'язниці Тегерана. В останньому повідомленні, яке він залишив, перебуваючи на свободі, було: "Трохи спекотно, але все добре".

Зауважимо, що в Ірані наразі складне політичне становище, у країні були масові протести, які жорстоко придушили силовики.

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