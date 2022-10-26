Испанский болельщик Сантьяго Санчес попал в неприятную ситуацию во время своего путешествия в Катар.

Испанец планировал добраться до Катара до начала чемпионата мира, однако 1 октября он перестал публиковать посты о своем путешествии, когда очутился в Иране.

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Как сообщает Marca со ссылкой на Canal Internacional de Irán, он был задержан в городе Сакез и доставлен в тюрьму Тегерана. В последнем сообщении, которое он оставил, пребывая на свободе, было: "Немного жарко, но все хорошо".

Заметим, что в Иране сейчас затруднено политическое положение, в стране были массовые протесты, которые жестоко подавили силовики.

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