Фалькао: Матч з Англією – поєдинок, про який ми мріяли з дитинства

Форвард збірної Колумбії Радамель Фалькао поділився очікуваннями на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Англії.

"Завтрашній матч – це поєдинок, про який ми завжди мріяли з тих пір, як ми були маленькими дітьми. Ми всі чекаємо цього. Сподіваюся, нам всім гра сподобається. Але одночасно з цим ми несемо певну відповідальність.

Колумбія – Англія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Я знаю, що нам потрібно йти крок за кроком, саме так ми і робили з першої гри на цьому турнірі. Перша гра не вийшла, зате до двох інших ми ставилися як до фіналу. Тепер ми хочемо йти далі. Ми знаходимося в прекрасному місці, треба продовжувати грати на цьому турнірі.

Цей чемпіонат світу показав, що всі збірні знаходяться на одному рівні. Колосальної різниці між командами вже більше немає. В Англії думають про те, що їх команда – фаворит, це природно. Але ми хочемо сфокусуватися на тому, що у нас є, на нашому зброю.

Дійсно, я не відзначався в чемпіонаті Англії, але це в минулому. Це прекрасно, що у нас буде можливість зіграти проти Англії. Всі мої товариші по команді готові віддати себе повністю", – цитує Фалькао портал Р-Спорт.

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Колумбія – Англія відбудеться завтра, 3 липня. Початок матчу – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.