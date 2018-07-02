toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ ИСПАНИЯ - РОССИЯ Новости ЧМ 2018

Фалькао: Матч с Англией – поединок, о котором мы мечтали с детства

18:31 36 Читати українською
Фалькао: Матч с Англией – поединок, о котором мы мечтали с детства
Радамель Фалькао / Фото: ФИФА

Форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился ожиданиями на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

"Завтрашний матч – это поединок, о котором мы всегда мечтали с тех пор, как мы были маленькими детьми. Мы все ждем этого. Надеюсь, нам всем игра понравится. Но одновременно с этим мы несем определенную ответственность.

Колумбия – Англия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Я знаю, что нам нужно идти шаг за шагом, именно так мы и делали с первой игры на этом турнире. Первая игра не получилась, зато в двух других мы относились как к финалу. Теперь мы хотим идти дальше. Мы находимся в прекрасном месте, надо продолжать играть на этом турнире.

Этот чемпионат мира показал, что все сборные находятся на одном уровне. Колоссальной разницы между командами уже больше нет. В Англии думают о том, что их команда – фаворит, это естественно. Но мы хотим сфокусироваться на том, что у нас есть, на нашем оружии.

Действительно, я не отличался в чемпионате Англии, но это в прошлом. Это прекрасно, что у нас будет возможность сыграть против Англии. Все мои товарищи по команде готовы отдать себя полностью", – цитирует Фалькао портал Р-Спорт.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия состоится завтра, 3 июля. Начало матча – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
до матча
1
дн
:
1
час
:
26
мин
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Колумбия - Англия Радамель Фалькао Радамель Фалькао Колумбия Колумбия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2018: определилась вторая пара четвертьфиналистов
    ЧС 2018 — 00:11683 ЧМ-2018: определилась вторая пара четвертьфиналистов
1
час
:
26
мин
Бельгия
21:00
Япония
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук