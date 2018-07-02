Фалькао: Матч с Англией – поединок, о котором мы мечтали с детства

Форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился ожиданиями на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Англии.

"Завтрашний матч – это поединок, о котором мы всегда мечтали с тех пор, как мы были маленькими детьми. Мы все ждем этого. Надеюсь, нам всем игра понравится. Но одновременно с этим мы несем определенную ответственность.

Колумбия – Англия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Я знаю, что нам нужно идти шаг за шагом, именно так мы и делали с первой игры на этом турнире. Первая игра не получилась, зато в двух других мы относились как к финалу. Теперь мы хотим идти дальше. Мы находимся в прекрасном месте, надо продолжать играть на этом турнире.

Этот чемпионат мира показал, что все сборные находятся на одном уровне. Колоссальной разницы между командами уже больше нет. В Англии думают о том, что их команда – фаворит, это естественно. Но мы хотим сфокусироваться на том, что у нас есть, на нашем оружии.

Действительно, я не отличался в чемпионате Англии, но это в прошлом. Это прекрасно, что у нас будет возможность сыграть против Англии. Все мои товарищи по команде готовы отдать себя полностью", – цитирует Фалькао портал Р-Спорт.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия состоится завтра, 3 июля. Начало матча – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.