Фабрегас: Тікі-така привела Іспанію в нікуди, ми не бачили жодної небезпеки

Іспанський півзахисник Сеск Фабрегас розкритикував гру збірної після поразки від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Я великий шанувальник тікі-таки, красивої гри, однак сьогодні вона ні до чого не привела. Сьогодні ми не бачили жодної небезпеки з боку іспанців, за винятком удару головою Дієго Кости і пострілів з-за меж штрафного майданчика від Іско.

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У них був шанс піти вперед, Дієго Коста намагався забігати і відкриватися, проте іспанці постійно пасували назад або поперек, це було володіння заради володіння.

Я думаю, що це було скоріше володіння для того, щоб захиститися, а не заради того, щоб повністю бачити і атакувати. Тікі-така ж має на увазі зовсім інше. Все повинно було бути навпаки", – цитує Фабрегаса BBC.

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