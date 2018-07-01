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Фабрегас: Тікі-така привела Іспанію в нікуди, ми не бачили жодної небезпеки

21:23 373 Читать на русском
Фабрегас: Тікі-така привела Іспанію в нікуди, ми не бачили жодної небезпеки
Сеск Фабрегас / Фото: соцмережі

Іспанський півзахисник Сеск Фабрегас розкритикував гру збірної після поразки від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Я великий шанувальник тікі-таки, красивої гри, однак сьогодні вона ні до чого не привела. Сьогодні ми не бачили жодної небезпеки з боку іспанців, за винятком удару головою Дієго Кости і пострілів з-за меж штрафного майданчика від Іско.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

У них був шанс піти вперед, Дієго Коста намагався забігати і відкриватися, проте іспанці постійно пасували назад або поперек, це було володіння заради володіння.

Я думаю, що це було скоріше володіння для того, щоб захиститися, а не заради того, щоб повністю бачити і атакувати. Тікі-така ж має на увазі зовсім інше. Все повинно було бути навпаки", – цитує Фабрегаса BBC.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Іспанія - Росія Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас
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