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Фабрегас: Тики-така привела Испанию в никуда, мы не видели никакой опасности

21:25 92 Читати українською
Фабрегас: Тики-така привела Испанию в никуда, мы не видели никакой опасности
Сеск Фабрегас / Фото: соцсети

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас раскритиковал игру сборной после поражения от России в 1/8 финала чемпионата мира.

"Я большой поклонник тики-таки, красивой игры, однако сегодня она ни к чему не привела. Сегодня мы не видели никакой опасности со стороны испанцев, за исключением удара головой Диего Косты и выстрелов из-за пределов штрафной от Иско.

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У них был шанс пойти вперед, Коста пытался забегать и открываться, однако испанцы постоянно пасовали назад или поперек, это было владение ради владения.

Я думаю, что это было скорее владения для того, чтобы защититься, а не ради того, чтобы атаковать. Тики-така же имеет в виду совсем другое. Все должно было быть наоборот", – цитирует Фабрегаса BBC.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Испания - Россия Испания Испания ЧМ 2018 Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас
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