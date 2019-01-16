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Фабрегас: Монако в хороших руках

20:45 92 Читать на русском
Фабрегас: Монако в хороших руках
Сеск Фабрегас / Фото: ФК Монако

Новачок Монако Франсеск Фабргегас поділився враженням від нової команди.

"Не буду брехати, відхід з Челсі став непростим моментом для мене. В Англії я прожив чудовий період, багато виграв. Іноді мені здається, що я більше англієць, ніж іспанець. Але думаю, що зараз найкращий момент для того, щоб прийняти новий виклик у кар'єрі.

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Ми багато спілкувалися з Тьєррі Анрі. Він пояснив, чого чекає від мене в команді. Я розповів про те, що можу дати. Мені подобається його бачення футболу, його філософія. Зараз лише початок його тренерського шляху, але за характером він переможець. Монако в хороших руках. Ми з Анрі знайомі дуже давно, він допоміг мені. Це один з найкращих футболістів з числа тих, з якими я коли-небудь виступав", – цитує Фабрегаса RMC.

Теги
Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Монако Монако Франція Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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