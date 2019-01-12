Фабрегас емоційно прокоментував перехід в Монако та вже очікує на перший матч

Сеск Фабрегас та Тьєррі Анрі разом захищали кольори Арсенала / Фото з соцмереж

Новоспечений півзахисник Монако Сеск Фабрегас рветься в бій, щоб допомогти своїй новій команді.

"З величезним задоволенням переходжу в Монако, це новий проект для мене.

Фабрегас офіційно перейшов у Монако – клуб ефектно представив хавбека

У команди якісний склад з молодими футболістами і молодим тренером.

Я тут для того, щоб допомогти команді. З нетерпінням чекаю початку. У неділю у нас приголомшливий матч з Марселем. Чекаю з нетерпінням", – цитує Сеска офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Сеск Фабрегас раніше виступав разом із Тьєррі Анрі, який зараз очолює Монако, у лондонському Арсеналі.

Баварія підписала Павара: з резерву Лілля та другої Бундесліги до тріумфу на чемпіонаті світу в 22 роки