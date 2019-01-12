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Фабрегас емоційно прокоментував перехід в Монако та вже очікує на перший матч

00:30 97 Читать на русском
Фабрегас емоційно прокоментував перехід в Монако та вже очікує на перший матч
Сеск Фабрегас та Тьєррі Анрі разом захищали кольори Арсенала / Фото з соцмереж

Новоспечений півзахисник Монако Сеск Фабрегас рветься в бій, щоб допомогти своїй новій команді.

"З величезним задоволенням переходжу в Монако, це новий проект для мене.

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У команди якісний склад з молодими футболістами і молодим тренером.

Я тут для того, щоб допомогти команді. З нетерпінням чекаю початку. У неділю у нас приголомшливий матч з Марселем. Чекаю з нетерпінням", – цитує Сеска офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Сеск Фабрегас раніше виступав разом із Тьєррі Анрі, який зараз очолює Монако, у лондонському Арсеналі.

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Теги
Франція Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Монако Монако Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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