Ейбар розгромив Гранаду, перервавши п'ятиматчеву безвиграшну серію

В рамках матчу 18-го туру іспанської Прімери Гранада зазнала нищівної поразки від Ейбара.

Гранада вже давно не претендує на найвищи місця у турнірній таблиці, однак за Лігу Європи андалусійці ще цілком можуть поборотися. Для того, щоб наздогнати основних претендентів на сьоме місце, потрібно було в гостях перемагати Ейбар, який намагається втримати позицію над зоною вильоту. Здавалося, що це завдання цілком прохідне для "рохібланкос".

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Втім, поєдинок пішов за сценарієм господарів. Вже у середині першого тайму вони оформили комфортну перевагу: на 21-й хвилині рахунок відкрив Енріч, який у підкаті замкнув подачу Ескаланте з правого флангу, а на 26-й перевагу Ейбара подвоїв Кіке – він пробив під дальню стійку з правого краю штрафного. Рахунок 2:0 протримався до кінця розвеселого першого тайму, а от у другому небезпечних моментів майже й не виникало. Зрештою, під завісу матчу Гранада пропустила втретє, отримавши контратаку на власні ворота – її ударом з гострого кута на 87-й хвилині завершив Інуї. 3:0. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Ейбар набрав 19 очок, залишившись на шістнадцятій позиції та збільшивши свій відрив від зони вильоту до п'яти пунктів. Гранада, маючи в активі 24 залікових бали, тримається на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги.

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