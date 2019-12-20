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Ейбар розгромив Гранаду, перервавши п'ятиматчеву безвиграшну серію

20 грудня 23:54 30 Читать на русском
Ейбар розгромив Гранаду, перервавши п'ятиматчеву безвиграшну серію
Ейбар – Гранада – 3:0

В рамках матчу 18-го туру іспанської Прімери Гранада зазнала нищівної поразки від Ейбара.

21’ Серхі Енріч
26’ Кіке
87’ Такасі Інуї
 
21’ Серхі Енріч
26’ Кіке
87’ Такасі Інуї

Гранада вже давно не претендує на найвищи місця у турнірній таблиці, однак за Лігу Європи андалусійці ще цілком можуть поборотися. Для того, щоб наздогнати основних претендентів на сьоме місце, потрібно було в гостях перемагати Ейбар, який намагається втримати позицію над зоною вильоту. Здавалося, що це завдання цілком прохідне для "рохібланкос".

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Втім, поєдинок пішов за сценарієм господарів. Вже у середині першого тайму вони оформили комфортну перевагу: на 21-й хвилині рахунок відкрив Енріч, який у підкаті замкнув подачу Ескаланте з правого флангу, а на 26-й перевагу Ейбара подвоїв Кіке – він пробив під дальню стійку з правого краю штрафного. Рахунок 2:0 протримався до кінця розвеселого першого тайму, а от у другому небезпечних моментів майже й не виникало. Зрештою, під завісу матчу Гранада пропустила втретє, отримавши контратаку на власні ворота – її ударом з гострого кута на 87-й хвилині завершив Інуї. 3:0. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Ейбар набрав 19 очок, залишившись на шістнадцятій позиції та збільшивши свій відрив від зони вильоту до п'яти пунктів. Гранада, маючи в активі 24 залікових бали, тримається на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги.

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Іспанія Ейбар - Гранада Гранада Гранада Ейбар Ейбар
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