Евертон на останніх хвилинах переграв Крістал Пелас

У матчі 9 туру АПЛ Евертон на останніх хвилинах відвантажив два м'ячі у ворота Крістал Пелас.

Евертон заволодів ініціативою на початку першого тайму, проте Крістал Пелас до перерви вирівняв ситуацію. А в другому таймі гості мали прекрасний шанс вийти вперед в рахунку, проте Мілівоєвіч не зумів реалізувати пенальті. Однак влучні заміни від Марку Сілви принесли успіх Евертону. Келверт-Левін та Тосун після виходу на поле принесли впевнену перемогу мерсисайдцям. Відзначимо, що в старті в "ірисок" вийшов екс-гірник Бернард.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 15 очок і піднявся на 8 місце, Крістал Пелас з 7 пунктами залишився на 15 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 9 тур

Евертон – Крістал Пелас – 2:0

Голи: Келверт-Левін, 87, Тосун, 89

Нереалізований пенальті: Мілівоєвіч, 59