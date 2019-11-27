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Евертон може запросити у тренерське крісло Жезуша

22:45 170 Читать на русском
Евертон може запросити у тренерське крісло Жезуша
Жорже Жезуш / Фото Diario AS

На тренерському містку Евертона очікуються радикальні зміни.

Головний тренер бразильського Фламенго Жорже Жезуш є одним з основних кандидатів на посаду наставника Евертона, повідомляє The Telegraph.

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Керівництво "ірисок" занепокоєне низькими результатами команди і доля чинного керманича команди Марку Сілви залишається під питанням.

Нещодавно команда Жезуша здобула перемогу у фіналі Кубка Лібертадорес, обігравши у фіналі аргентинський Рівер Плейт (2:1).

Після 13-ти турів чемпіонату Англії Евертон перебуває на 16-й сходинці, маючи в активі лише 14 очок.

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Теги
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