Мойєс може стати головним тренером Евертона

На тренерському містку Евертона найближчим часом можуть статись кардинальні зміни.

Після домашньої поразки у матчі 13-го туру від Норвіча (0:2) керівництво Евертона знову розмірковує над кандидатами на посаду головного тренера клубу. Найреальнішими претендентами вважаються Девід Мойєс і Сем Еллардайс, повідомляє видання Sky Sports.

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Сьогодні португальський наставник ліверпульської команди Марку Сілва зустрінеться з керівниками клубу, аби обговорити нинішню ситуацію в команді і те, як головний тренер збирається виходити з неї. Цілком ймовірно, що ця розмова може вирішити долю коуча. До слова, календар у команди доволі складний: у найближчих матчах Евертон зіграє з лідерами та грандами АПЛ – Лестером, Ліверпулем, Челсі, Манчестер Юнайтед і Арсеналом.

У разі звільнення Марку Сілви фаворитом на посаду головного тренера клубу називають Девіда Мойєса, які раніше тренував клуб протягом 12 років. Як очікується, фахівець може отримати контракт до кінця сезону.

Нагадаємо, Евертон після 13 турів з 14-ма пунктами посідає 15-ту сходинку АПЛ.

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