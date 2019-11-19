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Евертон і Мілан можуть обмінятися зірковими форвардами, – ЗМІ

19:22 448 Читать на русском
Евертон і Мілан можуть обмінятися зірковими форвардами, – ЗМІ
Кшиштоф Пйонтек / LaPresse

Ліверпульський Евертон та італійський Мілан можуть провести обмін нападниками в зимове трансферне вікно.

"Іриски" запланували обміняти Мойзе Кіна на Кшиштофа Пйонтека в січні, повідомляє Calciomercato.

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Мілан висловив готовність розглянути цю пропозицію. Обмін станеться, якщо обидва форварди не покращать свою результативність до кінця року. Для прикладу, Кін після літнього трансферу на Гудісон Парк за 27,5 млн євро ще не забивав. Наразі робочим варіантом є оренда нападників до кінця сезону.

До слова, в сезоні 2019/20 Кшиштоф Пйонтек провів 12 матчів у Серії А, в яких забив 3 м'ячі (два – з пенальті). Також на нього претендує Дженоа.

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