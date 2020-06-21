Евертон – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ – команда Клоппа може зробити передостанній крок до чемпіонства

Евертон приймає Ліверпуль у 30-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Евертон – Ліверпуль стартує о 21:00 за Києвом. Гру транслює телеканал Setanta Sports. Команда Юргена Клоппа впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки за 9 турів до фінішу. Для оформлення першого за 30 років чемпіонського титулу Ліверпуль повинен виграти ще 2 матчі.

Це вже третє дербі в сезоні 2019/20 – попередні два виграла команда Клоппа. Спершу в рамках АПЛ Ліверпуль розгромив Евертон з рахунком 5:2, а в Кубку Англії обмежився мінімальною звитягою 1:0. До слова, підопічні Карло Анчелотті посідають 13 місце в чемпіонаті Англїі.

Евертон – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Евертон:

Ліверпуль: