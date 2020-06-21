Эвертон – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ – команда Клоппа может сделать предпоследний шаг к чемпионству

Эвертон принимает Ливерпуль в 30-м туре Премьер-лиги. Составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Эвертон – Ливерпуль стартует в 21:00 по Киеву. Игру транслирует телеканал Setanta Sports. Команда Юргена Клоппа уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 22 очка за 9 туров до финиша. Для оформления первого за 30 лет чемпионского титула Ливерпуль должен выиграть еще 2 матча.

Это уже третье дерби в сезоне 2019/20 – предыдущие два выиграла команда Клоппа. Сначала в рамках АПЛ Ливерпуль разгромил Эвертон со счетом 5:2, а в Кубке Англии ограничился минимальной победой 1:0. К слову, подопечные Карло Анчелотти занимают 13 место в чемпионате Англии.

Эвертон – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Эвертон:

Ливерпуль: