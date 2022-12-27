Другий за популярністю клуб Каталонії має жахливі кадрові проблеми перед матчем 19 туру Ла Ліги проти Валенсії.

У "папуг" семеро інфікованих перед Валенсією

Останні тести у таборі "папуг" виявили аж 7 позитивних на COVID-19, інформує офіційний сайт Еспаньйола.

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Серед інфікованих – 5 гравців і 2 представники персоналу. Наступний матч каталонці проведуть проти Валенсії 31 грудня.

Зазначимо, що Еспаньйол – не перший іспанський клуб, який серйозно постраждав від коронавірусу. Раніше аж 6 позитивних тестів було виявлено в Ейбарі Соля і Бланко-Лещука.

За новими правилами Ла Ліги, каталонці будуть допущені до матчів Прімери.

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