Еспаньйол виявив багато інфікованих на COVID-19
Другий за популярністю клуб Каталонії має жахливі кадрові проблеми перед матчем 19 туру Ла Ліги проти Валенсії.
Останні тести у таборі "папуг" виявили аж 7 позитивних на COVID-19, інформує офіційний сайт Еспаньйола.
Барселона постраждала від коронавірусу – позитивний тест в оборонця
Серед інфікованих – 5 гравців і 2 представники персоналу. Наступний матч каталонці проведуть проти Валенсії 31 грудня.
Зазначимо, що Еспаньйол – не перший іспанський клуб, який серйозно постраждав від коронавірусу. Раніше аж 6 позитивних тестів було виявлено в Ейбарі Соля і Бланко-Лещука.
За новими правилами Ла Ліги, каталонці будуть допущені до матчів Прімери.
Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом