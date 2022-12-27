Второй по популярности клуб Каталонии испытывает ужасные кадровые проблемы перед матчем 19 тура Ла Лиги против Валенсии.

У "попугаев" семеро инфицированных перед Валенсией

Последние тесты в лагере "попугаев" обнаружили 7 положительных на COVID-19, информирует официальный сайт Эспаньола .

Барселона пострадала от коронавируса – положительный тест у защитника

Среди инфицированных – 5 игроков и 2 представителя персонала. Следующий матч каталонцы проведут против Валенсии 31 декабря.

Отметим, что Эспаньол – не первый испанский клуб, серьезно пострадавший от коронавируса. Ранее 6 положительных тестов было обнаружено в Эйбаре Соля и Бланко-Лещука.

По новым правилам Ла Лиги, каталонцы будут допущены к матчам Примеры.