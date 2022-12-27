Барселона постраждала від коронавірусу – позитивний тест в оборонця
18:44 - Читать на русском
У каталонському клубі виявили першого хворого на COVID-19 за тривалий час.
Клеман Лангле здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє журналіст Хаві Ернандес Наварро.
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Оборонець Барселони вже ізольований. Вочевидь, він пропустить найближчі матчі "блаугранас". 2 січня команда Хаві протистоятиме Мальорці в Прімері, а 5 числа – Лінаресу в Кубку Іспанії.
Цього сезону Лангле провів 9 поєдинків у чемпіонаті Іспанії й 4 в Лізі чемпіонів.
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