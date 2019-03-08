toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД

Еспаньйол не втримав перемогу над Атлетіком

8 березня 23:54 14 Читать на русском
Еспаньйол не втримав перемогу над Атлетіком
Атлетік – Еспаньйол – 1:1 / Сайт Ла Ліги

В матчі 27 туру Ла Ліги Атлетік та Еспаньйол не змогли виявити сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

80’ Рауль Гарсія
 
Факундо Феррейра 9’

Еспаньйол не втримав переможний рахунок у грі з Атлетіком. Екс-гравець Шахтаря Факундо Феррейра відзначився першим голом за "папуг" вже на 9 хвилині і цей рахунок тримався майже до фінального свистка, однак Рауль Гарсія зрівняв рахунок на 80 хвилині та врятував нічию для Атлетіка.

Завдяки цій перемозі Еспаньйол та Атлетік набрали по 34 очки та розташувались на 10 та 11 місцях відповідно.

Теги
Факундо Феррейра Факундо Феррейра Атлетік Атлетік Еспаньйол Еспаньйол Іспанія Атлетік - Еспаньйол
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
48
хв
Маріуполь
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук