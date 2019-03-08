Еспаньйол не втримав перемогу над Атлетіком

В матчі 27 туру Ла Ліги Атлетік та Еспаньйол не змогли виявити сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Еспаньйол не втримав переможний рахунок у грі з Атлетіком. Екс-гравець Шахтаря Факундо Феррейра відзначився першим голом за "папуг" вже на 9 хвилині і цей рахунок тримався майже до фінального свистка, однак Рауль Гарсія зрівняв рахунок на 80 хвилині та врятував нічию для Атлетіка.

Завдяки цій перемозі Еспаньйол та Атлетік набрали по 34 очки та розташувались на 10 та 11 місцях відповідно.