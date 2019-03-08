Эспаньол не удержал победу над Атлетиком

В матче 27 тура Ла Лиги Атлетик и Эспаньол не смогли выявить сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Эспаньол не удержал победный счет в игре с Атлетиком. Экс-игрок Шахтера Феррейра отметился первым голом за "попугаев" уже на 9 минуте и этот счет держался почти до финального свистка, однако Рауль Гарсия сравнял счет на 80 минуте и спас ничью для Атлетика.



Благодаря этой победе Эспаньол и Атлетик набрали по 34 очка и расположились на 10 и 11 местах соответственно.