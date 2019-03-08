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Эспаньол не удержал победу над Атлетиком

8 марта 23:58 2 Читати українською
Эспаньол не удержал победу над Атлетиком
Атлетик – Эспаньол – 1:1 / Сайт Ла Лиги

В матче 27 тура Ла Лиги Атлетик и Эспаньол не смогли выявить сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

80’ Рауль Гарсия
 
Факундо Феррейра 9’

Эспаньол не удержал победный счет в игре с Атлетиком. Экс-игрок Шахтера Феррейра отметился первым голом за "попугаев" уже на 9 минуте и этот счет держался почти до финального свистка, однако Рауль Гарсия сравнял счет на 80 минуте и спас ничью для Атлетика.

Благодаря этой победе Эспаньол и Атлетик набрали по 34 очка и расположились на 10 и 11 местах соответственно.

Теги
Факундо Феррейра Факундо Феррейра Атлетик Атлетик Эспаньол Эспаньол Испания Атлетик - Эспаньол
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