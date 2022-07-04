Крістіан Еріксен повідомив МЮ, що готовий погодитися на пропозицію "червоних дияволів" укласти трирічний контракт з клубом. Процес підготовки угоди вже розпочатий, після цього хавбек повинен пройти медобстеження, повідомляє The Athletic.

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Нагадаємо, після зупинки серця у матчі Євро-2020 данець не виходив на поле майже 9 місяців. Другу частину сезону 2021/22 він провів у складі Брентфорда – 11 матчів, 1 гол, 4 асисти. Наразі 30-річний Еріксен перебуває у статусі вільного агента.

Раніше Крістіан успішно виступав в АПЛ у складі Тоттенхема, після чого був невдалий період у міланському Інтері. Починав професіональну кар'єру в складі Аякса, з якого і переїхав у Тоттенхем за 14 млн євро влітку 2013-го.

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