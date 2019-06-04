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Реал офіційно підписав Йовіча

14:42 2296 Читать на русском
Реал офіційно підписав Йовіча
Лука Йовіч / Reuters

Зірка Айнтрахта та збірної Сербії Лука Йовіч став гравцем мадридського Реала.

Реал придбав Луку Йовіча в Айнтрахта, про що повідомив у своєму Twitter. Сербський нападник підписав з мадридцями контракт терміном на 6 років.

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Клуби домовились не розголошувати суму трансферу, але за попередніми даними вона склала близько 60 мільйонів євро. 30% отримає Бенфіка, яка раніше володіла Йовічем.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

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Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Головне Лука Йовіч Лука Йовіч
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