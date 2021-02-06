Все 5 воскресных матчей перенесены из-за приближения шторма, сообщает официальный сайт KNVB.

Аякс окончательно потерял Алле на плей-офф Лиги Европы – УЕФА не простил фейл амстердамцев

Три субботние поединки пришлось перенести на более раннее время, поскольку мощный снег со льдом должен начаться уже сегодня вечером. Ожидается, что непогода в Нидерландах продлится около недели, а потом лига определит новые даты перенесенных матчей.

Добавим, что лидером Эредивизи является Аякс, который после 20 туров опережает ПСВ на 7 очков. Амстердамцы должны были играть с Утрехтом в воскресенье, а вот "фермеры" сегодня все же имеют возможность сократить отставание, если не проиграют Твенте.

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