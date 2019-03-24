Іспанія – Норвегія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанія перемогла Норвегію у 1 турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Норвегія.

Іспанія в 1 турі відбору Євро-2020 вдома приймала Норвегію. Вже на 16-й хвилині нападник Валенсії Родріго Морено відкрив рахунок у зустрічі, після чого "червона фурія" почала грати в більш спокійному темпі.

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Після перерви скандинави заробили пенальті, яке реалізував Джошуа Кінг. Проте, рівновага трималась недовго, адже 11-метровий заробили і господарі. Серхіо Рамос вдало виконав паненку і забив вирішальний гол у зустрічі.