Вінгер Вулверхемптона Адама Траоре скасував свій рейс в Мадрид і наразі не приєднався до команди Луїса Енріке, інформує Marca.

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Гравець в Англії здав останній тест на COVID-19, який виявився позитивним. Упродовж 24 годин Траоре здасть повторний тест, але його шанси приєднатися до збірної Іспанії виглядають вкрай примарними. Таким чином, 24-річний вінгер ризикує втратити можливість дебютувати за "Фурію Роху". Раніше через коронавірус із заявки викреслили ще одного гравця піренейців – форварда Реал Сосьєдада Мікеля Оярсабаля.

Нагадаємо, у вересні Іспанія зіграє два стартові матчі Ліги націй – виїзд в Німеччину відбудеться 3-го, а вже 6-го підопічні Енріке прийматимуть збірну Україну в Мадриді.

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