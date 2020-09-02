"Перед приездом в сборную он получил сомнительный результат теста. Низкая вероятность, что он сыграет с Германией.

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В матче с Украиной он, возможно, будет доступен. Но мы бы не хотели рисковат", – цитує слова Енріке Marca.

Напомним, что игрок сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Таким образом Адама Траоре, который выступает за Вулверхэмптон, рискует пропустить грядущие поединки – для него это дебютный вызов в сборную.

Напомним, в сентябре Испания сыграет два стартовых матча Лиги наций – выезд в Германию состоится 3-го, а уже 6-го подопечные Луиса Энрике будут принимать сборную Украины в Мадриде.

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