До заявки на другий благодійний товариський поєдинок потрапили усі 24 гравці "синьо-жовтих", які нині перебувають в Емполі разом із тренерським штабом, інформує УАФ.

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Участь у спарингу не візьмуть Анатолій Трубін та Сергій Булеца. Голкіпер вирушив у табір молодіжної збірної України, а півзахисник Сергій Булеца зазнав ушкодження зв'язок гомілкостопу. Обоє не їхали з командою в Італію.

Список збірної України на гру з Емполі:

Голкіпери: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник;

Оборонці: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков, Микола Шапаренко;

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан, Артем Бєсєдін.

Окрім нинішньої зустрічі з Емполі, яка розпочнеться о 21:30, підопічні Петракова ще гратимуть з Рієкою та двома неназваними збірними. Раніше "синьо-жовті" здолали Борусію М (2:1). Матч проти Шотландії запланований на 1 червня.

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