Емполі – Україна: Петраков оголосив заявку з втратами на другий благодійний матч
Головний тренер збірної України Олександр Петраков ухвалив рішення, якій обоймі гравців дасть можливість зіграти проти італійців.
До заявки на другий благодійний товариський поєдинок потрапили усі 24 гравці "синьо-жовтих", які нині перебувають в Емполі разом із тренерським штабом, інформує УАФ.
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Участь у спарингу не візьмуть Анатолій Трубін та Сергій Булеца. Голкіпер вирушив у табір молодіжної збірної України, а півзахисник Сергій Булеца зазнав ушкодження зв'язок гомілкостопу. Обоє не їхали з командою в Італію.
Список збірної України на гру з Емполі:
Голкіпери: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник;
Оборонці: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков, Микола Шапаренко;
Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан, Артем Бєсєдін.
Окрім нинішньої зустрічі з Емполі, яка розпочнеться о 21:30, підопічні Петракова ще гратимуть з Рієкою та двома неназваними збірними. Раніше "синьо-жовті" здолали Борусію М (2:1). Матч проти Шотландії запланований на 1 червня.