Збірна України продовжує підготовку до поєдинку проти Шотландії, а якщо все вигорить – то і проти Уельсу. Для нашого футболу потрапляння на ЧС-2022 критично важливе як з моральної точки зору, так і суто зі спортивної, але поки що Олександр Петраков має величезну кількість проблем. Кадрів дуже не вистачає, а знайти спаринг-партнера майже нереально – особливо такого рівня, як Борусія М, яку тиждень тому перемогли "синьо-жовті". На щастя, допомогти українцям погодилось Емполі, яке приймає нашу збірну вдома попри необхідність їхати в Бергамо на матч проти Аталанти в суботу.

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Вичепити такого суперника – це успіх, хоча на перший погляд здається, що дворова команда зі Словенії була б не гіршим варіантом. Емполі йде на 14-й позиції у Серії А, вигравши лишень один матч із останніх 20-ти, однак колектив славиться непоступливістю. Зокрема, тосканці двічі перемогли Наполі, причому в крайньому поєдинку вони виграли після 0:2 на 80-ту хвилину й залишили партенопейців без шансів на Скудетто. Інтер тиждень тому поступався Емполі вдома з рахуном 0:2 до 30-ї хвилини, з Ювентусом вийшла перестрілка (2:3), а Мілан переміг цю команду мінімально. Практично в кожному поєдинку з лідером підопічні Ауреліо Адреаццолі давали шалений спротив.

Склад тут теж доволі симпатичний. Нападник Пінамонті, орендований у Інтера, забив 13 голів у поточному розіграші Серії А. Форвард Кутроне можна згадати по виступах за Мілан, Фіорентину та Вулверхемптон. Хавбек Журковскі (6 голів, 5 асистів) вже дебютував за збірну Польщі, а його партнери Штулац та Стояновіч виступають в основі збірної Словенії. Дуже потужний і досвідчений голкіпер Вікаріо, який дружить з українською родиною біженців, компенсує величезні проблеми в обороні.

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Звісно, це не Барселона, але для спарингу такий суперник виглядає практично ідеальним. Тут є кому перевірити нашу оборону та фланги і є кому навантажити збірну України у фізичному плані – хоча сьогодні явно зіграють не всі лідери. Зрештою, обирати нам зараз не доводиться, тож варто подякувати Емполі за підтримку.

Що ж очікувати від збірної України у сьогоднішньому матчі? Як показав поєдинок проти Борусії М, базовою схемою проти шотландських 3-5-2 тренерський штаб бачить 4-2-3-1 – ця модель добре знайома для наших футболістів, однак Олександр Петраков використав її вперше. Існує дуже велика підозра, що в ролі центрбека награватимуть Матвієнка, адже при можливості поставити Миколу на позицію лівого фулбека його залишили у центрі.

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Захисник Шахтаря часто починав свої атаки, а допомагати при розіграші опускалися Сидорчук і Степаненко. Виходило не найкращим чином, але тут був важливий ігровий принцип – із прильотом Зінченка та Маліновського розігрувати м'яч допомагатимуть вже вони, а не два опорники УПЛ. Вірогідно, у цій зоні в матчі проти Емолі буде все так же само, як і в Німеччині.

При переході на схему з трьома центрбеками у другому таймі Олександр Петраков спробував Забарного в ролі правого латераля, однак експеримент виявився не дуже вдалим. Там явно потрібен профільний футболіст. Втім, через велику кількість замін по перерві зробити якісь глибинні висновки по цій моделі важко. Ймовірно, 3-4-3 – це запасна модель. Принаймні, до того моменту, поки не збільшиться кількість фулбеків.

Великою проблемою збірної України, окрім кадрового голоду, став вихід із-під високого пресингу. Українці намагалися долати його через короткі передачі, але виходило погано – власне, саме так "синьо-жовті" й пропустили. Натомість, круто працювала звична задумка з протягнуванням м'яча у виконанні Шапаренка, а Бєсєдін непогано обігрувався в глибині.

Крім того, яскраво проявив себе Мудрик, якому запускали довгі передачі на хід під ривки. Михайло у матчі проти Борусії виглядав головною зіркою – і він точно закриє позицію лівого вінгера. Важливо тільки вийти на пік форми, тож сьогодні він повинен зіграти в старті.

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В нападі досить вірогідною э поява Сікана, хоча навряд чи вона планується в основному складі – при здоровому Довбику та Гармаші наш тренерський штаб робитиме ставку на них. Аналогічно в другому таймі можна очікувати і на появу Качараби.

Навряд чи сьогодні варто очікувати Буяльського – поєдинок у Менхенгладбахі показав, що його досі не можуть нормально використати у збірній. Із відновленням Циганкова питань щодо цієї позиції бути не може. Віктор сьогодні повинен вийти у старті.

Кадрова ситуація

До табору збірної України приєдналися Качараба, Сікан, Зубков та Яремчук. Появу перших двох можна очікувати, а от Олександр і Роман повернулися після матчів на вихідних – вочевидь, вони зіграють лише завтра проти Рієки. Повністю відновилися від травм Довбик і Циганков, однак в лазарет загримів Булеца – на ранковому тренуванні він оступився й зазнав ушкодження зв’язок гомілкостопу. Трубін же вилетів у розташування молодіжної збірної.

Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Миколенко та Лунін приєднаються до команди вже в 20-х числах. Гуцуляк залишився у лазареті.

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Орієнтовні склади на матч Емполі – Україна

Емполі: Вікаріо – Стояновіч, Романьолі, Ісмайлі, Какаче – Хендерсон, Асллані, Журковскі – Байрамі – Кутроне, ла Мантіа

Україна: Бущан – Конопля, Забарний, Матвієнко, Караваєв – Степаненко, Шапаренко – Циганков, Піхальонок, Мудрик – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко спрогнозувати, що награватиме збірна в матчі проти Емполі. Цілком вірогідним здається відпрацювання ігрових зв'язків між центром оборони та опорною зоною в схемі 4-2-3-1, а також подальша експлуатація таланту Шапаренка й Мудрика. Нападники ж будуть використовуватись у стилі Яремчука в останніх матчах за збірну (відтяжка, величезний обсяг роботи, обігрування й лише потім завершення епізодів). Втім, Україна провела замало матчів, щоб можна було впевнено обмальовувати якісь тенденції.

В плані результату варто розраховувати на перемогу. Емполі, при всій непоступливості, йде внизу таблиці Серії А, пропускаючи дуже багато голів – як і Борусія М, склад якої виглядав значно перспективніше. Україна занадто сильна для італійського андердога. Тим не менш, рахунок матчу матиме лишень моральне значення – більш важливо, який досвід сьогодні отримають фуболісти та тренерський штаб.