"Почуваюсь добре. У мене все гаразд. Задоволені, що Ганза залишилась у другій Бундеслізі, проте незадоволені результатом гри, адже програли (Гамбургу 2:3 – прим.). Наступного сезону буде спроба зіграти краще.

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Чи освоївся я? Так, всі хлопці мені дуже допомагали з самого початку. Запитували, як мої справи, чим можуть допомогти мені та моїй сім’ї. Це дуже мене вразило. Чи чекав на виклик? 50/50. Звісно, для мене це дуже важливо, тому що у нас і всієї країни є можливість довести, що ми боремось за Україну і що можемо потрапити на чемпіонат світу.

Вся країна сподівається, що все буде добре. Ми переможемо у війні, це 100%. Я ж готовий зіграти, мені відпочивати не треба, я готовий на 100% з гарним настроєм", – розповів Сікан в коментарі УАФ.

Нагадаємо, на збірну України чекає півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії 1 червня. До цього команда Олександр Петракова готується через спаринги – здолала Борусію М, сьогодні зіграє з Емполі, завтра – з Рієкою, а також чекає ще на двох суперників.

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