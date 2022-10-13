Емір Катару зганьбився вилизуванням Росії, коментуючи ЧС-2022 – господаря Мундіалю нещадно критикують
Головна людина в Катарі Тамім бін Хамад Аль Тані хоче дружити з російськими терористами.
"Росія надає велику підтримку Катару в рамках організаційного комітету ЧС-2022. Співпраця триватиме. Дякуємо Росії за це", – цитує гидкі слова еміра Qatar News Agency.
ЧС-2022: понад 6 тисяч мігрантів загинули в ході підготовки до Мундіалю
Аль Тані зустрівся з російським диктатором в Казахстані та провів переговори для налагодження співпраці, інформує Reuters. Путіна нервувала позиція Катару про засудження окупації України, а емір вирішив піти на повідку, щоб зберегти хороші відносини з рашистами.
Катар різко критикують останні роки через обмеження прав людей. Інфраструктура під ЧС-2022 будувалася з величезними порушеннями та експлуатацією дешевої робочої сили. Деякі федерації намагалися бойкотувати проти Мундіалю в Катарі. Найгучнішою була збірна Норвегії.