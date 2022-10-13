Эмир Катару опозорился вылизыванием России, комментируя ЧМ-2022 – хозяина Мундиаля беспощадно критикуют
Главный человек в Катаре Тамим бин Хамад Аль Тани хочет дружить с российскими террористами.
"Россия оказывает большую поддержку Катару в рамках организационного комитета ЧМ-2022. Сотрудничество будет продолжаться. Спасибо России за это", – цитирует противные слова эмира Qatar News Agency.
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Аль Тани встретился с российским диктатором в Казахстане и провел переговоры по налаживанию сотрудничества, информирует Reuters. Путина нервировала позиция Катара по осуждению оккупации Украины, а эмир решил пойти на поводку, чтобы сохранить хорошие отношения с рашистами.
Катар резко критикуют последние годы из-за ограничений прав людей. Инфраструктура под ЧМ-2022 строилась с огромными нарушениями и эксплуатацией дешевой рабочей силы. Некоторые федерации пытались бойкотировать против Мундиаля в Катаре. Самой громкой была сборная Норвегии.