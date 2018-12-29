toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Емері відмовився від купівлі Салаха, коли працював у ПСЖ

28 грудня 23:34 256 Читать на русском
Емері відмовився від купівлі Салаха, коли працював у ПСЖ
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Головний тренер Арсенала Унаї Емері, який раніше працював на тренерському містку ПСЖ, зізнався, що не наважився придбати Мохамеда Салаха у паризький клуб, коли єгиптянин захищав кольори Роми

"Ми обговорювали можливість трансферу Салаха в ПСЖ тоді, коли він грав у Ромі.

Салах пригрозив покинути Ліверпуль через потенційний трансфер Клоппа

У нас були деякі сумніви, тому він перейшов до Ліверпуля, де всі сумніви розвіяв. Тепер, коли ви говорите про п'ять найкращих гравців в світі, то Салах, безсумнівно, є одним з них", – підсумував Емері для Sky Sports.

Нагадаємо, єгипетський форвард перейшов із Роми у Ліверпуль влітку 2017 року за 42 млн фунтів. У поточному сезоні Мохамед зіграв за Ліверпуль 19 матчів, забив 12 голів та віддав 6 асистів.

Статуя Салаха шокувала мережу – це ще гірше, ніж в Роналду

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Рома Рома Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Унаї Емері Унаї Емері Трансфери Ліверпуля Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
1
хв
Ліверпуль
19:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук