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Салах пригрозив покинути Ліверпуль через потенційний трансфер Клоппа

14:47 49 Читать на русском
Салах пригрозив покинути Ліверпуль через потенційний трансфер Клоппа
Мохамед Салах / ФК Ливерпуль

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах може покинути Мерсисайд, якщо "червоні" підпишуть ізраїльського нападника.

Єгиптянин пригрозив покинути команду, якщо Ліверпуль придбає форварда РБ Лейпциг Мунаса Даббура, повідомляє Mirror.

Салах запросив на клубну базу Ліверпуля сліпого вболівальника, який став відомим після матчу з Наполі

Справа в тому, що у Єгипта та Ізраїля складні геополітичні стосунки. Під час кар'єри в Базелі Мохамед відмовився тиснути руку ізраїлським гравцям під приводом того, що зав'язував шнурки на бутсках під час матчу швейцарської команди проти Маккабі Тель-Авів.

Водночас, у оточенні Салаха спростовують цю інформацію, запевняючи, що Мохамед щасливий на Енфілді.

Статуя Салаха шокувала мережу – це ще гірше, ніж в Роналду

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