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Емері очікує від Озіла стабільності

21:24 80 Читать на русском
Емері очікує від Озіла стабільності
Месут Озіл та Унаї Емері / Фото: ФК Арсенал

Наставник Арсенала Унаї Емері закликав Месута Озіла проявити себе напередодні матчу-відповіді проти БАТЕ в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"В першу чергу хочу сказати, що все в руках Озіла. Він дуже наполегливо працював на цьому тижні. Просив його в наших бесідах, щоб він демонстрував сталість.

Арсенал хоче замінити Озіла найкращим гравцем в зоні КОНКАКАФ 2018 року

Коли добре тренуєшся, можеш принести користь в іграх. Думаю, цей тиждень надасть хороший шанс футболістам проявити себе, настала важлива частина сезону. Я хочу бачити кращого Озіла.

Завтра проведемо дуже важливий матч. Після результату першої гри нам потрібно домогтися свого. І ми розуміємо, що, можливо, доведеться провести на полі більше 90 хвилин.

Нам завтра буде потрібна допомога наших уболівальників. За допомогою їх зусиль ми зможемо показати свій максимум", – цитує Емері офіційний сайт Арсенала.

Без смаку, без мистецтва

Ліга Європи1/16 фіналу

Арсенал - БАТЕ: Четвер 21 лютого 2019

Арсенал
до матчу
21
год
:
27
хв
БАТЕ
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Теги
Ліга Європи Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - БАТЕ
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