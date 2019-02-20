Емері очікує від Озіла стабільності

Наставник Арсенала Унаї Емері закликав Месута Озіла проявити себе напередодні матчу-відповіді проти БАТЕ в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"В першу чергу хочу сказати, що все в руках Озіла. Він дуже наполегливо працював на цьому тижні. Просив його в наших бесідах, щоб він демонстрував сталість.

Арсенал хоче замінити Озіла найкращим гравцем в зоні КОНКАКАФ 2018 року

Коли добре тренуєшся, можеш принести користь в іграх. Думаю, цей тиждень надасть хороший шанс футболістам проявити себе, настала важлива частина сезону. Я хочу бачити кращого Озіла.

Завтра проведемо дуже важливий матч. Після результату першої гри нам потрібно домогтися свого. І ми розуміємо, що, можливо, доведеться провести на полі більше 90 хвилин.

Нам завтра буде потрібна допомога наших уболівальників. За допомогою їх зусиль ми зможемо показати свій максимум", – цитує Емері офіційний сайт Арсенала.

Без смаку, без мистецтва