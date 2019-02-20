Эмери ожидает от Озила стабильности

Наставник Арсенала Унаи Эмери призвал Месута Озила проявить себя накануне ответного матча БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы.

"В первую очередь хочу сказать, что все в руках Озила. Он очень упорно работал на этой неделе. Просил его в наших беседах, чтобы он демонстрировал постоянство.

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Когда хорошо тренируешься, можешь принести пользу в играх. Думаю, эта неделя предоставит хороший шанс футболистам проявить себя, наступила важная часть сезона. Я хочу видеть лучшего Озила.

Завтра проведем очень важный матч. После результата первой игры нам нужно добиться своего. И мы понимаем, что, возможно, придется провести на поле больше 90 минут.

Нам завтра будет нужна помощь наших болельщиков. С их помощью мы сможем показать свой максимум", – цитирует Эмери официальный сайт Арсенала.

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