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Арсенал хоче замінити Озіла найкращим гравцем в зоні КОНКАКАФ 2018 року

17:22 128 Читать на русском
Арсенал хоче замінити Озіла найкращим гравцем в зоні КОНКАКАФ 2018 року
Ірвінг Лосано / фото із соцмереж

Півзахисник ПСВ і збірної Мексики Ірвінг Лосано може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Лондонський Арсенал зацікавлений в придбанні в ПСВ Ірвінга Лосано, стверджує TMW.

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За інформацією видання, головний тренер "канонірів" Унаї Емері не розраховує на півзахисника Месута Озіла і хотів би замінити його мексиканцем, якого нещодавно визнали найкращим футболістом 2018 року в зоні КОНКАКАФ.

Відзначається, що складність у здійсненні переходу Лосано взимку може бути пов'язана з небажанням Арсенала платити за трансфер гравця понад 40 млн євро.

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23-річний Лосано забив 15 м'ячів і віддав 9 результативних передач в 27 матчах за ПСВ у всіх турнірах в сезоні-2018/19.

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